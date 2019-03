Apex Legends: Respawn cercherà di limitare i crash su PC grazie alla nuova patch

Respawn Entertainment ha recentemente pubblicato la nuova patch per l'edizione PC di Apex Legends, il Battle Royale di Electronic Arts che grazie ai già 92 milioni di dollari fatturati tramtie microtransazioni è riuscito a registrare il miglior debutto di sempre per un free-to-play.

Con questo nuovo aggiornamento, gli sviluppatori hanno escogitato un metodo per investigare più a fondo sui casi di crash che possono talvolta verificarsi con la versione PC del gioco. Nelle sfortunate occasioni in cui il giocatore viene espulso dalla partita a causa di un episodio di questo tipo, Respawn non concede l'opportunità di riunirsi con i propri amici al riavvio dell'applicazione. Motivo, questo, che ha spinto il team di sviluppo a lavorare per rendere, per quanto possibile, Apex Legends un gioco crash-free.

L'ultimo update ha sostanzialmente introdotto un tool che registra le cause dei crash e li spedisce alla cartella "apex_crash.txt", a cui i giocatori hanno libero accesso. Gli utenti possono quindi inoltrare il tutto a Respawn che prontamente si lancerà in un'indagine per comprendere la radice del problema e risolverlo.

Ricordiamo che Apex Legends è disponibile ora in formato free-to-play su PC, PS4 e Xbox One. Nonostante il successo del gioco, la community si sta lamentando per la pochezza dei contenuti inclusi nel primo Battle Pass.