Apex Legends, Respawn fiduciosa: 'Durerà 20 anni come Counter Strike'

Nonostante da recenti report sia emerso come Apex Legends stia perdendo terreno, Respawn Entertainment continua ancora a credere fortemente nel suo celebre ed apprezzato battle royale, auspicando una durata davvero consistente per il gioco negli anni a venire.

Parlando ai microsoft di GameSpot, il design director Evan Nikolich afferma che un domani Respawn potrebbe passare oltre e spostarsi su nuovi progetti, ma che Apex Legends continuerà ad andare avanti senza sosta grazie all'affetto dei fan, che lo vivrebbero come un piacevole e perpetuo hobby. Proprio per questo motivo, Nikolich spera di vedere Apex Legends andare avanti per oltre 20 anni, esattamente come accaduto con Counter Strike.

"Parlo spesso di come, un giorno, vorrei vedere qualcuno insegnare ai propri figli come giocare ad Apex Legends. Giocavo a Counter Strike ai tempi del college, e parliamo di 20 anni fa. E ora le persone stanno insegnando ai propri figli come giocare a Counter Strike, insegnano loro come giocare al loro primo MOBA quando ai loro tempi provarono l'originale mod DOTA di Warcraft III. Questa è la nostra visione, questo è il punto che vorremmo raggiungere. E' l'hobby che vorremmo trasmettere ai nostri figli", spiega il design director.

Pubblicato per la prima volta nel 2019, Apex Legends ha ancora una lunghissima strada da fare per arrivare ad un simile traguardo, ma gli autori proseguono ad arricchire costantemente la loro opera anno dopo anno. A proposito di nuovi contenuti, non perdetevi tutte le novità della Stagione 16 di Apex Legends, dalle classi al team deathmatch.