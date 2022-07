Apex Legends: Respawn lavora a un gioco single player del franchise?

Esaminando gli indizi disseminati nei recenti annunci di lavoro diffusi da Respawn Entertainment, sembra che il franchise di Apex Legends, che come ben saprete nasce sotto forma di Battle Royale multiplayer online, potrebbe arricchirsi nel futuro con un titolo completamente single player.

Al momento non vengono fornite informazioni particolarmente specifiche, ma negli annunci viene confermato che sarà uno sparatutto in prima persona per giocatore singolo. Le descrizioni offerte dallo studio, che si dice in cerca di un senior engine/systems designer, parlano di un "FPS nell'universo di Apex". Il candidato dovrà occuparsi di "un'ampia varietà di sistemi, tra cui collisione, fisica, audio" e altri aspetti dello sviluppo tecnico. Gli annunci relativi ad altre posizioni nello studio di EA confermano che una "nuova avventura single player" è in via di sviluppo presso Respawn.

È certamente possibile che Respawn stia costruendo un gioco Apex Legends basato sulla storia e su un'esperienza per giocatore singolo, vista il ricco background narrativo già presente nel battle royale. Esiste anche una piccola, ma non troppo remota possibilità che il gioco sia più strettamente correlato al franchise di Titanfall, dal momento che i due sparatutto convivono nello stesso universo narrativo. Al momento non ci rimane che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Electronic Arts.

Recentemente è stato risolto il problema di input lag che affliggeva Apex Legends su Xbox Series X|S.