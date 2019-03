Apex Legends: Respawn al lavoro sui crash e il cheating, ma non sulle riconnessioni

Nonostante l'enorme successo ottenuto, Apex Legends non è di certo un gioco esente da difetti e malfunzionamenti. Lo sa bene anche Respawn Entertainment, che ha riconosciuto alcuni problemi che intaccano l'esperienza di gioco, e ha promesso che arriveranno alcuni miglioramenti.

Principalmente i giocatori puntano il dito sui crash del gioco, e soprattutto sui cheater e contro questi ultimi la software house ha già dimostrato di voler applicare il pugno duro, visto che recentemente è stato annunciato il ban di oltre 355mila giocatori su PC attraverso l'anti-cheat.

Respawn ha spiegato di voler continuare a combattere i furbi lavorando con esperti sia interni che esterni ad EA, ed aggiungendo la funzione di report su PC, sebbene non abbia voluto sbilanciarsi troppo oltre, per evitare di anticipare le proprie mosse agli stessi cheater.

La software house è inoltre al lavoro a stretto contatto con AMD per migliorare la stabilità del Battle Royale e le performance generali su PC, per un'esperienza di gioco che punta ad essere quanto più fluida è possibile.

Sembra però che Respawn non abbia intenzione, perlomeno per il momento, di aggiungere la possibilità di riconnessione a un match. Nonostante la community si sia dimostrata a favore, stando agli sviluppatori potrebbe comportare il rischio che alcuni giocatori ne abusino, e dunque ritengono meglio utilizzare le proprie risorse per altri problemi.

Voi che ne pensate? Si tratta di una valutazione giusta?