Apex Legends: Respawn offre Apex Pack gratis per scusarsi dei recenti problemi

Come ben saprete se siete fan dell'hero shooter di Respawn, Apex Legends ha recentemente sofferto di alcuni problemi tecnici per cui i giocatori hanno perso i loro progressi. Il tutto è ora stato risolto, tuttavia il team di sviluppo ha voluto offrire alla playerbase un segno di scuse.

Mentre continua a lavorare sul ripristino dei progressi e dei contenuti sugli account interessati, lo studio ora fornisce ai giocatori Apex Pack gratuiti, che contengono oggetti cosmetici o valuta per il crafting. "Grazie leggende per la pazienza dimostrata mentre continuiamo a lavorare sulla perdita dei dati e sul processo di ripristino", ha affermato Respawn. "Come segno di ringraziamento per la vostra comprensione, regaliamo a tutti 8 Apex Pack! Accedi semplicemente prima del 24 aprile alle 19:00 per vederli nel tuo account".

I problemi tecnici che hanno colpito il gioco arrivano in un momento difficile per Respawn, che il mese è stato colpito da una serie di licenziamenti come parte di tagli più ampi apportati da Electronic Arts. Questo, senza considerare quanto accaduto durante le finali nordamericane di un torneo di Apex Legends, rinviate dopo che degli hacker hanno fornito ai concorrenti dei cheat.

EA ha dichiarato che il brand di Apex Legends si "espanderà oltre il tradizionale universo del Battle Royale" nel corso del prossimo anno, con il publisher intenzionato ad accogliere nuove fette di utenza e nuove tipologie di giocatori.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.