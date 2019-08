Apex Legends: Respawn ci ripensa e modifica le microtransazioni di Corona di Ferro

Con l'arrivo dell'evento a tempo limitato Corona di Ferro in Apex Legends sono arrivate numerose polemiche riguardanti il sistema di microtransazioni, il quale di fatto obbligava gli utenti a sborsare un notevole quantitativo di denaro anche solo per trovare una sola skin.

L'unico modo per ottenere i 24 oggetti del set esclusivo era quello di acquistare altrettante loot box, all'interno delle quali non vi è la possibilità di trovare doppioni. Sembra però che Respawn Entertainment abbia compreso di aver commesso un errore e, nelle ultime ore, il producer Drew McCoy ha annunciato con un lungo post sul sito ufficiale che nei prossimi giorni arriveranno a rotazione nel negozio di gioco tutti i costumi dell'evento. I giocatori interessati solo ed esclusivamente alla skin del proprio eroe preferito potranno quindi limitarsi ad acquistare 1.800 Apex Coin (l'equivalente di 18 euro) per accaparrarsi l'oggetto dei propri desideri. Per scoprire quali skin e mimetiche arriveranno nel negozio prossimamente potete dare un'occhiata al calendario presente nell'immagine in calce alla notizia.

Non si tratta della soluzione migliore, dal momento che gli unici contenuti gratuiti sono 2 loot box dal contenuto casuale che si possono ottenere completando le sfide, ma è già un passo avanti. Sembra comunque che, stando alle parole degli sviluppatori, dal prossimo evento saranno forniti ai giocatori più mezzi per ottenere gli oggetti esclusivi.

