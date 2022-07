Apex Legends: Respawn ha finalmente risolto l'input lag su Xbox Series X|S

Sin dall'aggiornamento pubblicato lo scorso 22 giugno, i giocatori Xbox Series X|S hanno notato un netto peggioramento in termini di responsività dei controlli su Apex Legends. Respawn, fortunatamente, non è rimasta con le mani in mano ed ha lavorato per distribuire una patch che risolvesse il problema.

Essendo un gioco ampiamente basato sulla reattività e sulla rapidità di esecuzione, Apex Legends si è presentato in uno stato a dir poco problematico sulle console Xbox di ultima generaione in queste ultime settimane. Respawn Entertainment ha però confermato di aver distribuito un nuovo piccolo update con cui tutti i problemi di input lag segnalati dagli utenti dovrebbero essere stati risolti.

"Abbiamo appena pubblicato un piccolo aggiornamento per aiutarvi a risolvere i problemi con l'input lag sulle console Xbox Series X ed S", ha scritto Respawn su Twitter. "Grazie per la vostra pazienza, Leggende".

Non è chiaro il motivo per cui il problema sembrava ha colpito soltanto le piattaforme Xbox, ma diversi giocatori ritenevano praticamente ingiocabile il Battle Royale. Lo streamer Reaiming ha condiviso una clip in cui premeva rapidamente i tasti del controller, ma il gioco chiaramente non registrava tutti i suoi input. Prima della patch correttiva ufficiale, i membri della community hanno trovato soluzioni alternative per mitigare il problema, effettuando ad esempio il rollback del firmware del controller Xbox.