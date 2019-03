Apex Legends: Respawn risponde ai rumor sulla Stagione 1 e sul Battle Pass

Il leak della schermata di Origin dedicata al Battle Pass della Stagione 1 di Apex Legends e le sempre più invadenti operazioni di datamining condotte sul battle royale di EA hanno spinto il Community Manager di Respawn, Jay Frechette, a pubblicare un messaggio su Reddit per chiarire il punto di vista degli autori.

Riferendosi apertamente alle attività dei dataminer e al non meno "grave" leak di Origin, il dirigente di Respawn spiega agli appassionati di Apex Legends che "c'è stata molta speculazione e confusione. Molto presto forniremo dettagli sulla Stagione 1, sul Pass Battaglia e sulla prossima Leggenda. Ma non usciranno oggi".

"Ci sono molte cose che sono state estrapolate dal codice di Apex", ha poi aggiunto Frechette dichiarando che "sappiamo che è divertente speculare su questa roba, ma non dovreste considerare queste informazioni come fonte di verità assolute. In quei dati ci sono cose molto vecchie, idee che abbiamo avuto in passato e che abbiamo deciso di tagliare, ma anche cose su cui stiamo ancora lavorando. Trovare questi elementi di gameplay nel codice di Apex Legends non conferma affatto che usciranno. Nella migliore delle ipotesi dovreste trattare tutti i rumor per quello che sono, le informazioni ufficiali arriveranno da noi solo quando saremo pronti a mostrare cosa intendiamo aggiungere al gioco".

Nella smentita da parte di Frechette ai rumor dei dataminer c'è quindi la conferma, seppure indiretta, dell'arrivo di una nuova Leggenda (presumibilmente Octane) in concomitanza con l'arrivo della Stagione 1 e del lancio del primo Battle Pass di Apex Legends.