Apex Legends: Respwan torna sul cross-save con Nintendo Switch, arriverà in futuro

Alla vigilia dell'esordio su Nintendo Switch di Apex Legends gli sviluppatori di Respwan Entertainment hanno fornito alcuni ulteriori dettagli sul supporto al cross-play e al cross-save del famoso battle royale.

Come è noto infatti sebbene Apex Legends permetterà ai giocatori su Switch di sfidare i propri rivali sulle altre piattaforme, coloro che decideranno di iniziare il gioco sulla console ibrida di Nintendo dovranno necessariamente ricominciare da capo. Al momento non è prevista alcuni possibilità di riprendere i propri salvataggi dall'esterno.

Sul tema del cross-save è intervenuto Chad Grenier di Respwan Entertainment che ha comunque mandato un messaggio di speranza: "è pianificato ma penso che siamo ancora lontani dal poterlo offrire. Lo voglio davvero come giocatore e sono completamente d'accordo con quanto dicono i fan. Stiamo lavorando per farlo accadere, è una sfida complessa su più account degli utenti che stiamo cercando di risolvere o di unire, ci sono problemi legali e contrattuale con gli acquisti sulle altre piattaforme e anche alcuni limiti tecnici. Quindi non è una cosa che possiamo semplicemente attivare ma stiamo lavorando per farlo accadere e renderlo disponibile più avanti".

Insomma, i giocatori che vorranno riprendere il proprio cammino su Apex Legends con Nintendo Switch dovranno necessariamente pazientare ancora. Insieme al lancio su Switch domani inizierà il nuovo evento Teoria del Caos.