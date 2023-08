Apex Legends Resurrezione, Revenant è tornato: data e orario del gameplay reveal

La stagione 17 di Apex Legends è pronta a lasciare spazio a una nuova fase del free to play, con il ritorno in scena di Revenant che si fa sempre più imminente.

Con la pubblicazione del primo trailer di Apex Legends: Resurrezione, il team di Respawn Entertainment ha infatti alzato il sipario sul destino del personaggio. Il filmato, che trovate in calce a questa news, ha svelato il nuovo aspetto di Revenant, determinato a tornare sul campo di battaglia con un'interessante selezione di abilità inedite.

Queste ultime saranno presto svelate dalla software house di EA, che si appresta ad alzare il sipario sul gameplay della stagione 18 di Apex Legends. L'appuntamento, in particolare, è fissato per la giornata di domani, giovedì 3 agosto. Alle ore 17:00 in punto del fuso orario italiano, Respawn Entertainment pubblicherà il primo gameplay trailer dedicato a Resurrezione. Contestualmente all'esordio del video possiamo aspettarci il reveal del nuovo battle pass dello shooter e la conferma della data di inizio della stagione 18. In apertura, potete già trovare l'anteprima dedicata al reveal.

In attesa di tutti i dettagli, ricordiamo che il futuro di Apex Legends si prospetta longevo, con gli autori che hanno affermato di voler supportare il battle royal per almeno altri dieci anni.