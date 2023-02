Apex Legends Revelry: dalle classi al Team Deathmatch, tutte le novità della Stagione 16

Mentre Apex Legends Mobile si prepara ad esalare il suo ultimo respiro, Respawn si mostra convinta e determinata nel proseguire con il supporto al capitolo principale della serie, il quale nei prossimi giorni accoglierà un importante aggiornamento che darà il via alla Stagione 16 e segnerà notevoli cambiamenti per lo sparatutto.

Il team responsabile del free to play ha voluto chiarire che la decisione di accantonare il progetto per smartphone e tablet non avrà alcuna ripercussione sulla versione casalinga del titolo, che continuerà a ricevere parecchie attenzioni. Se ad oggi Apex Legends – pur con i suoi problemi – rientra di diritto sul podio dei migliori battle royale in circolazione, ciò che lo aspetta potrebbe dargli un'ulteriore marcia in più e far risalire sulla nave tutti quei giocatori che nell'ultimo anno se ne sono allontanati. Non indugiamo oltre e scopriamo tutte le novità in arrivo con Revelry, la Season 16.

Una piccola rivoluzione

Nel corso degli ultimi quattro anni, Respawn ha abituato i giocatori di Apex Legends ad accogliere aggiornamenti incentrati solitamente sull'introduzione di una nuova leggenda e di un'arma aggiuntiva. La Stagione 16 interrompe questa tradizione, poiché questa volta non verrà inserito alcun personaggio extra al roster e, a dirla tutta, ciò non è affatto una cattiva notizia. Quello che sta per fare il nuovo content update dell'FPS targato EA è ben più interessante di una leggenda aggiuntiva, poiché gli sviluppatori hanno deciso di rielaborare in maniera sostanziale gli eroi disponibili, apportando loro modifiche in grado di rivoluzionare il modo in cui si gioca. Consci della scarsa utilità delle categorie d'appartenenza delle leggende, i membri del team di sviluppo hanno voluto riscrivere il concetto di classe e dare un senso ai ruoli di ciascun eroe.

In parole povere, dalla Stagione 16 i personaggi verranno catalogati in classi (Assalto, Esplorazione, Ricognizione, Controllo e Supporto) e ciò non si tradurrà nella presenza di una banale icona nella schermata di selezione, ma in bonus dall'enorme utilità che inciteranno l'utente ad un particolare stile di gioco.

Per motivi di embargo, non possiamo ancora rivelare i perk di ciascuna classe, ma vi assicuriamo che si tratta di cambiamenti che hanno tutte le carte in tavola per stravolgere in positivo lo sparatutto Respawn, in particolare per chi gioca al fianco di compagni fidati con cui pianifica ogni mossa. Un profondo rinnovamento come quello delle classi non poteva non essere accompagnato anche da una manciata di interventi agli elementi del roster.

A tal riguardo, buona parte delle leggende subirà importanti modifiche che renderanno le abilità più o meno efficaci al fine di stravolgere il meta. Anche in questo caso abbiamo le mani legate per via dell'embargo, ma possiamo anticiparvi che tra gli eroi in procinto di subire un ritocchino troviamo anche l'inarrestabile Seer, che dovrà abbassare la cresta nella sua nuova versione.

È l'ora del Team Deathmatch

Revelry segna anche l'evoluzione di Apex Legends sotto il profilo dei contenuti, poiché va a modificare il ventaglio di modalità disponibili al di fuori della battle royale. Innanzitutto, dobbiamo segnalarvi la dipartita – almeno temporanea – dell'Arena: la componente competitiva 3 contro 3 dell'FPS si prepara a salutare le playlist attive per una ragione specifica. Il team di sviluppo vuole che le modalità da affiancare alla BR siano sì utili per l'allenamento, ma anche e soprattutto incentrate sullo svago e il divertimento, entrambe caratteristiche incompatibili con ciò che proponeva l'Arena.

Qui entra in gioco una delle più importanti novità della Stagione 16, il Team Deathmatch.Richiesta a gran voce dai giocatori, questa modalità prevede scontri fra 2 team composti da 6 giocatori, i quali possono rientrare dopo la morte e devono massacrarsi a vicenda fino al raggiungimento di un punteggio obiettivo che è fissato a 30 eliminazioni.A differenza del TDM visto in altri titoli come Call of Duty, in questo caso i match saranno costituiti da più round e sarà la squadra ad aggiudicarsene 2 a portare a casa la vittoria. Come si può intuire, un set di regole del genere rende l'esperienza di gioco più frenetica, e per via del respawn diventa anche più semplice familiarizzare con il gunplay e le possibilità offerte da ogni singolo eroe. Sappiate però che il Team Deathmatch non sarà una modalità permanente, ma rappresenta l'inizio di un nuovo corso per Apex Legends. Dopo le prime tre settimane della Stagione 16, il TDM verrà rimpiazzato da Mixtape, che è una sorta di contenitore nel quale si potranno trovare modalità a tempo limitato che hanno un impatto più o meno significativo sul gameplay. Grazie a Mixtape potremo giocare a rotazione le modalità come Controllo, TDM, Gun Run e tantissime altre che si aggiungeranno alla lista nel corso del tempo e che espanderanno le possibilità offerte dal gioco. È ormai lapalissiano che l'etichetta di battle royale inizi a stare stretta allo shooter in soggettiva di Respawn Entertainment e che, come suggerito anche dagli ultimi rumor, vi sia tutta l'intenzione di rendere il free to play una sorta di piattaforma in grado di accogliere al suo interno esperienze di vario genere.

Arsenale in divenire

La nuova stagione di Apex Legends non poteva certo tralasciare l'aspetto più importante dello sparatutto, ovvero gli strumenti di morte. Questa volta dobbiamo dare il benvenuto al Nemesis, un'arma d'assalto che spara raffiche di 4 proiettili e che è dotata di una peculiare caratteristica: più si fa fuoco, minore è il tempo che intercorre fra una raffica e l'altra. In sostanza, i giocatori dotati di una certa abilità di mira e con una buona riserva di proiettili energetici possono trasformarsi in demoni della battaglia e massacrare un'intera squadra avversaria prima ancora che i nemici possano rendersene conto.

Sempre a proposito delle bocche da fuoco, nella Stagione 16 potremo trovare in giro per l'arena anche un nuovo giocattolo da montare sui fucili a pompa. Questo tipo di arma si prepara a ricevere lo Shotgun Bolt, un accessorio d'oro che non solo aumenta la cadenza di fuoco, ma permette di ripristinare cartucce nel caricatore durante la scivolata (anche quando l'arma è riposta nello zaino), rendendo gli scontri vantaggiosi per chi si trova in una posizione elevata. Tale aggiunta affianca un generale buff degli shotgun affinché diventino più competitivi negli scontri a medio raggio. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno incrementato la dimensione dei proiettili sparati e dalla prossima stagione si dovrebbero avere maggiori possibilità di sopravvivenza contro giocatori che impugnano armi come le mitragliette. Al contrario, i fucili d'assalto stanno per subire un ritocco verso il basso in termini di precisione e, nel caso dell'R-101, anche un piccolo nerf al danno inflitto (si parla di una riduzione da 14 a 13).

L'ultima novità per l'arsenale consiste nell'aggiunta dell'Hemlok alle armi che si possono trovare nelle capsule di rifornimento che piovono dal cielo durante i match. Ovviamente il fucile d'assalto a raffiche da tre colpi, che non potrà essere più trovato a terra nella sua forma standard, ha subito un notevole buff che giustifica la sua presenza all'interno dei contenitori speciali: oltre ad un moltiplicatore più elevato per i colpi alla testa, l'Hemlok ‘rosso' può essere ricaricato quando i proiettili scarseggiano per velocizzare l'animazione di ricarica e aggiungere persino colpi aggiuntivi al caricatore.

Tutti sono i benvenuti negli Apex Games

Con Revelry cambierà anche il modo in cui Apex Legends accoglierà tra le sue braccia i nuovi giocatori. Si sa, il titolo Respawn è abbastanza complesso e venire immediatamente gettati tra le fauci dei veterani nelle partite pubbliche potrebbe essere traumatico per un novellino.Onde evitare che i neo-arrivati nell'arena decidano di darsela a gambe dopo una cocente sconfitta, la software house implementerà i cosiddetti match d'orientamento, nei quali i singoli utenti possano farsi le ossa contro i bot controllati dall'intelligenza artificiale e pochissimi altri giocatori alle prime armi. A decretare il termine di questa fase di transizione contro l'IA sarà la prima ‘vittoria reale' o il posizionamento nella top 5 in svariati match. Sempre a proposito dell'accessibilità, Respawn ha ampliato le opzioni disponibili nel Poligono di tiro, l'area destinata all'allenamento che ora consente di modificare numerosi parametri e, ad esempio, dare ordini di movimento ai manichini per fare pratica con il tracking del bersaglio con le varie armi.

A fare la gioia dei giocatori vecchi e nuovi è anche la conferma dei festeggiamenti per il quarto anniversario di Apex Legends, visto che anche questa volta sono previste ricompense gratis per tutti. La celebrazione avrà una durata di due settimane e nel corso di questo periodo sarà possibile accaparrarsi gratuitamente Crypto e Ash con tanto di loot box contenenti oggetti dedicati alle due leggende, così che possano essere soddisfatti anche i giocatori che li hanno già sbloccati in precedenza. Inutile dire che il clima festivo si potrà percepire anche in game per via delle modifiche che coinvolgeranno tutte le mappe attive durante la Stagione 16. Oltre al ritorno della nave di Mirage - la ‘Mirage à trois' - che approderà in ogni mappa con alcune piccole novità rispetto alle sue vecchie versioni, potremo assistere a spettacoli pirotecnici all'inizio di ogni partita e osservare enormi gonfiabili, i quali raffigurano le varie leggende in versione chibi e sorvolano i punti d'interesse.

Ancora una volta mancano i dettagli riguardanti il cross-save. Al netto di questa mancanza, Apex Legends sta per essere travolto da una ventata di novità che difficilmente verranno accolte in maniera negativa dalla community e che hanno tutto il potenziale per riaccendere l'interesse dell'utenza nei confronti del gioco. L'appuntamento è quindi fissato al prossimo 14 febbraio 2023, quando Revelry approderà su tutte le piattaforme tramite un aggiornamento gratuito.