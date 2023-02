Apex Legends Revelry: tutti i perk delle classi in arrivo con la Stagione 16

A distanza di qualche giorno dal reveal delle classi di Apex Legends, in arrivo con la Stagione 16, andiamo alla scoperta di tutte le specialità assegnate ad ognuna delle categorie in questione.

Ecco di seguito quali saranno gli eroi appartenenti a ciascuna delle classi di Apex Legends:

Assalto: Ash, Bangalore, Fuse, Mad Maggie e Revenant

Ash, Bangalore, Fuse, Mad Maggie e Revenant Combattente: Horizon, Mirage, Octane, Pathfinder, Valkyrie e Wraith

Horizon, Mirage, Octane, Pathfinder, Valkyrie e Wraith Ricognizione: Bloodhound, Crypto, Seer e Vantage

Bloodhound, Crypto, Seer e Vantage Controllo: Catalyst, Caustic, Rampart e Wattson

Catalyst, Caustic, Rampart e Wattson Supporto: Gibraltar, Lifeline, Loba e Newcastle

Oltre ad avere abilità uniche, le leggende potranno usufruire anche di bonus permanenti relativi alla loro classe d'appartenenza, i quali gli permetteranno di avere un vantaggio e di essere più efficaci per chi li gioca in un determinato modo.

Di seguito trovate i perk di ogni singola classe di Apex Legends.

Assalto

Come suggerisce il nome di questa classe, i personaggi come Ash, Bangalore, Fuse, Mad Maggie e Revenant potranno vantare caratteristiche che gli consentiranno di ottenere più armi e munizioni. Oltre a poter trasportare più munizioni nei singoli slot dell'inventario, queste leggende potranno aprire i forzieri e accedere al loro compartimento extra, contenente ulteriori armi, consumabili e accessori.

Combattente

La peculiarità delle leggende facenti parte della classe Combattente è quella di poter contrassegnare le capsule in fase di atterraggio sulla mappa e scoprirne in anticipo i contenuti. In questo modo sarà possibile comprendere se sia vantaggioso o meno rischiare la pelle per raggiungere il contenitore di loot.

Ricognizione

Gli eroi di Ricognizione avranno invece accesso a speciali terminali sparsi in giro per la mappa, i quali consentiranno all'intera squadra di rivelare temporaneamente la posizione di tutti i giocatori nei paraggi e decidere se optare per uno stile di gioco aggressivo oppure se evitarli.

Controllo

Anche i personaggi della classe Controllo saranno gli unici a poter interagire con alcune postazioni, sebbene in questo caso il fine ultimo non sia quello di individuare la posizione degli altri giocatori. Nel caso delle leggende di Controllo, infatti, i terminali anticiperanno come si evolverà la mappa e dove si posizionerà il prossimo cerchio, in modo da pianificare la prossima mossa.

Supporto

Troviamo infine i personaggi di Supporto, i quali disporranno di un perk simile a quello degli eroi d'assalto: queste leggende potranno aprire i forzieri di colore blu personalmente affinché si sblocchi il loro cassetto aggiuntivo, così da aumentare le risorse curative da mettere nello zaino. In aggiunta, questi personaggi potranno fabbricare i dispositivi per il rientro dei compagni ed evitare di dover immediatamente recuperare l'oggetto presso i loro cadaveri al momento del decesso.

Vi ricordiamo che Baraonda sarà disponibile a partire dal prossimo 14 febbraio 2023 su tutte le piattaforme. Per chi non lo sapesse, inoltre, il cross-progression di Apex Legends è ancora in lavorazione e, stando alle ultime dichiarazioni di Respawn, potrebbe arrivare con la Stagione 17 o quella successiva.