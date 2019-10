Apex Legends: Revenant avvistato nell'ultimo trailer, è lui il prossimo eroe?

A circa due settimane dal debutto di Cypto, della nuova mappa Confini del Mondo e della terza stagione di Apex Legends, Respawn Entertainment potrebbe aver già iniziato a disseminare indizi sulla prossima leggenda: Revenant.

Dopo aver avvistato un'immagine di Revenant in una galleria pubblicata su Twitter da uno sviluppatore, è ora possibile vedere per qualche istante nel trailer dell'evento di Halloween la sagoma del cyborg. Dal momento che i primi indizi sull'arrivo di Crypto sono arrivati al debutto della Stagione 2, non è assolutamente da escludere che fino all'uscita della prossima stagione continuino ad arrivare ulteriori segnali sull'arrivo del misterioso personaggio.

Stando a quanto scoperto dai leaker, tra le abilità principali di Revenant troviamo la possibilità di posizionare un totem che rende immortali per 20 secondi, scattare senza produrre alcun suono, lanciare coltelli e bombe velenose. Non tutte queste abilità saranno disponibili allo stesso tempo, dal momento che l'eroe dovrebbe disporre di due diverse "modalità", una focalizzata sulla furtività e un'altra sulle abilità d'attacco. La Ultimate della modalità Ombra dovrebbe consentire a Revenant di creare una porta su qualsiasi parete per circa 5 secondi.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul personaggio, vi lasciamo ad un fotogramma estratto dal trailer nel quale si vede chiaramente la sua immagine.

Avete già riscattato la nuova skin gratis di Caustic disponibile per tutti gli utenti abbonati a Twitch Prime? Pare inoltre che sia in arrivo una nuova area d'addestramento di Apex legends, nella quale potrete allenarvi con i vostri amici ed utilizzare qualsiasi eroe o accessorio per le varie bocche da fuoco.