Apex Legends Ribalta: Seer e i contenuti della nuova Stagione nel primo video gameplay

Di ritorno dall'EA Play Live con il video di Seer di Apex Legends, i ragazzi di Respawn delineano il quadro completo delle novità della Stagione Ribalta con un ricco video gameplay e una scheda di approfondimento sulle sorprese previste per gli appassionati del battle royale gratuito.

La nuova fase ingame da attraversare a partire dal 3 agosto sarà accompagnata dall'ingresso sul campo di battaglia di Seer, una Leggenda rivoluzionaria che offrirà ai giocatori un nuovo modo di vedere i nemici.

Il video gameplay proposto dalla sussidiaria di EA ci permette di ammirare le abilità di Seer, come i sensori ipertecnologici e i droni che gli consentono di acquisire in tempo reale tutti i dati sulla posizione degli avversari.

Nel corso di Ribalta assisteremo anche all'ingresso del Rampage, un'arma LMG dal colpo potente che, come da tradizione per gli equipaggiamenti più avanzati sfornati da Rampart, vanterà un sistema di carica per aumentare la potenza dei colpi etramite granate termite. Non meno interessanti sono poi le novità legate all'aggiornamento della mappa Confini del Mondo e all'aggiunta delle Arene Classificate in cui mettersi alla prova come Apex Predators in modalità Arena o Battle Royale.

Con Apex Legends Ribalta assisteremo infine all'introduzione di un nuovo Pass Battaglia con skin e ricompense limitate per chi salirà di livello progredendo nelle sfide offerte dallo sparatutto multiplayer. Appuntamento al prossimo 3 agosto, quindi, per immergerci nelle atmosfere della Stagione Ribalta di Apex Legends su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.