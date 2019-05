Apex Legends: ricavi in calo anche ad aprile, secondo mese consecutivo negativo

Secondo quanto riportato da Super Data, Apex Legends ha guadagnato ad aprile circa 24 milioni di dollari, cifra in netto calo rispetto ai 92 milioni di dollari incassati a febbraio, mese di lancio del gioco.

Per Apex Legends si tratta del secondo mese negativo, anche marzo infatti ha visto un sensibile calo dei ricavi, a causa di una Stagione 1 non particolarmente esaltate. Le visualizzazioni su Twitch continuano a calare ed il numero dei download è praticamente fermo, con una fanbase che non cresce e una community attiva che si lamenta per la mancanza di nuovi contenuti.

Il publisher ha annunciato il prossimo arrivo di Apex Legends su smartphone e l'annuncio dei contenuti della Season 2 durante l'evento EA Play in programma sabato 8 giugno a Los Angeles. Basteranno queste novità per riportare l'attenzione su Apex Legends?

Il Battle Royale di Respawn sembra soffrire la forte concorrenza non solo di Fortnite ma anche di Dauntless, che ha recentemente toccato quota quattro milioni di giocatori attivi.