Apex Legends: ecco le richieste della community per la Stagione 2

A dispetto del sensibile calo di interesse registrato su Twitch, la community di Apex Legends non smette di supportare il battle royale di Respawn e, dalle pagine di forum come ResetEra e Reddit, si organizza per stilare una lista con gli interventi più urgenti richiesti agli sviluppatori in vista della Stagione 2.

La lista degli interventi consigliati dagli appassionati di Apex Legends è davvero lunga e tocca ogni ambito dello sparatutto gratuito di Respawn, suggerendo modifiche e aggiunte che, presumibilmente, non dovrebbero richiedere particolari sforzi al team capitanato da Vince Zampella. Eccovi un breve riassunto dei punti salienti:

Chiudere le falle più gravi che comportano gli exploit e risolvere il problema dei glitch che inficiano sull'esperienza di gioco

Modificare in maniera definitiva le hitbox delle Leggende

Migliorare il tick rate e ridurre il ping del matchmaking per evitare gli errori di sincronizzazione e i problemi durante le fasi più concitate della battaglia

Ottimizzare le abilità passive di tutte le Leggende (soprattutto di Mirage) e rivedere le abilità di Gibraltar

Aggiunta di nuove attività da svolgersi ingame per rendere più interessante l'esplorazione della mappa

Introduzione di nuove armi: non tante, ma capaci di rendere più efficace un approccio strategico e tattico agli scontri a fuoco in base alla tipologia di arma impiegata

Revisione della distribuzione delle casse collocate sulla mappa: non serve riempire le stanze con 5 o più casse di rifornimento se queste ultime contengono solo oggetti da lancio o armi e armature di scarso interesse

Utilizzare il nuovo Pass Battaglia per rendere davvero interessante la progressione dell'esperienza di gioco, magari attraverso l'introduzione di sfide a tempo e attività ingame che permettano di sbloccare personalizzazioni specifiche per la propria Leggenda preferita

Nelle scorse settimane, il Community Manager di Respawn, Jay Frechette, ha già confermato l'arrivo di nuove modalità di gioco con l'apertura della Stagione 2 di Apex Legends: non sappiamo, perciò, se e quali suggerimenti dei fan saranno accolti dagli sviluppatori americani per rimpolpare di contenuti il loro universo sparatutto. Ah, nel caso ve lo steste chiedendo, la splendida fan art di Wraith che campeggia a inizio articolo (e che vi riproponiamo nella sua interezza nell'immagine a fondo news) è stata realizzata dal redditor LeonGrand.