Apex Legends: una nuova ricompensa gratuita è riscattabile da tutti a partire da oggi

Mentre dal mondo di EA sono sopraggiunte di recente alcune brutte notizie, con oltre 200 tester di Apex Legends licenziati improvvisamente dal publisher, il noto Battle Royale targato Respawn Entertainment continua a rilasciare nuovi contenuti per tutti i giocatori di Apex Legends, alcuni dei quali gratis e riscattabili da tutti.

Come emerso da poco, infatti, gli abbonati a Game Pass Ultimate e EA Play potranno accedere ad un cosmetico riscattabile gratuitamente per Apex Legends a partire da oggi 14 marzo. Nel dettaglio, ciò che i fan del popolare titolo di Respawn potranno ottenere è un ciondolo per l'arsenale da battaglia.

Nel dettaglio, il ciondolo Prowler's Fortune, applicabile sulle armi degli operatori, potrà essere inserito all'interno degli contenuti estetici a propria disposizione. Ciò significa, in altre parole, che attraverso l'abbonamento a EA Play sarà possibile ottenere per sempre il suddetto amuleto. Tuttavia, come specificato a riprese con l'annuncio del nuovo elemento aggiuntivo, esso potrà essere ottenuto per un periodo di tempo limitato.

Infatti, a partire dal 10 aprile 2023 non sarà più possibile ottenere gratuitamente il cosmetico in questione. Affrettatevi, dunque, ad inserirlo nel vostro inventario, prima che sia troppo tardi. Però, essendo disponibile sin da oggi 14 marzo 2023, tutti gli utenti avranno modo di ricevere un ciondolo gratis per circa un intero mese. L'arrivo del ciondolo segue solo di qualche settimana l'annuncio dell'arrivo di fix per le ranked in Apex Legends, al fine di implementare alcune correzioni alla modalità ranked di Apex Legends.