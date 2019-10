Apex Legends: le ricompense gratis della Stagione 3

La nuova stagione di Apex Legends ha fatto il suo debutto il primo ottobre insieme al Pass Battaglia Stagione 3 che include ricompense esclusive come skin, decorazioni per le armi e oggetti leggendari. Ma Respawn offre anche una buona quantità di bonus gratis, scopriamoli insieme!

Coloro che hanno acquistato il Pass Battaglia avranno accesso ad oltre 100 oggetti tra cui "la skin Lucidi calcoli per il Longbow e tre nuove skin leggenda, oltre a oggetti leggendari come la skin Cuore di ghiaccio di Pathfinder, la skin Fuoco della rinascita di Lifeline e una skin arma reattiva per il Peacekeeper." Meno numerose, ma non meno interessanti, le ricompense gratuite che prevedono la skin Inferno Artico per Caustic, 5 Pacchetti Apex, contatori stagionali per tutte le Leggende e la schermata di caricamento Mirage.

Con Apex Legends Stagione 3 è comparsa anche la mappa Confini del Mondo inoltre è stato confermato che presto partirà uno speciale evento di Halloween dedicato alla festa più spaventosa dell'anno. Nella serata di ieri (martedì 1 ottobre) si sono registrati alcuni problemi con i server di Apex, a causa dell'alto numero di giocatori connessi per il lancio della Season 3, la situazione è però tornata alla normalità nel giro di pochissime ore e attualmente non risultano problemi di accesso.