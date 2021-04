Apex Legends: si ritorna alle Origini di Titanfall con il video delle abilità di Valkyrie

Dopo essersi premurati di annunciare la versione next gen di Star Wars Jedi Fallen Order, i ragazzi di Respawn rievocano le Origini di Titanfall pubblicando il video gameplay di Apex Legends con Valyrie, la guerriera in arrivo nella Stagione Legacy.

Figlia di Viper, noto pilota di Titan nella saga sparatutto di Titanfall, Valkyrie ha perso suo padre quando era ancora una bambina: lo spirito di vendetta che la anima sin dalla tenerà età la spingerà a scalare le gerarchie militari per avere l'opportunità di fronteggiare Kuben Blisk, la persona che ha mandato suo padre a morire in battaglia.

Abbandonata la carriera da soldato, Valkyrie sfrutterà l'invito agli Apex Games per ricostruirsi una vita e sublimare la sua rabbia con il sangue delle Leggende nemiche. Lo stile di combattimento di questa nuova protagonista di Apex Legends sarà perciò frenetico e tecnico al tempo stesso, merito della maestria con cui Valkyrie sfrutterà il suo jetpack per compiere brevi balzi e colpire di sorpresa gli avversari con una tempesta di missili. L'attivazione dell'abilità Ultimate, infine, fornirà alla nuova Leggenda l'opportunità di riposizionarsi velocemente sul campo di battaglia.

L'ingresso di Valkyrie nel roster di personaggi di Apex Legends è previsto per il 4 maggio, in coincidenza del lancio della Stagione 9. Se volete saperne di più sulle abilità di Valkyrie e sulle altre novità in arrivo nello sparatutto gratuito di EA, date un'occhiata al nuovo video di Respawn e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale sulla ricca Stagione 9 di Apex Legends.