Apex Legends Saviors: Newcastle entra in azione, ecco il video gameplay

Il preannunciato arrivo di Newcastle in Apex Legends si fa sempre più vicino. Il nuovo video gameplay confezionato da Respawn ci ricorda l'imminente partenza della Stagione 13 mostrandoci in azione il nuovo eroe di Apex Legends in stile Robocop.

La sussidiaria di Electronic Arts ci offre così una video panoramica sulle abilità e sulle tecniche di combattimento preferite di Newcastle, una Leggenda originaria di Harris Valley che, in risposta al ricatto del gruppo malavitoso delle Famiglie Dimenticate, deciderà di partecipare agli Apex Games per raggiungere sua sorella Bangalore.

Tra le novità di spicco della Stagione 13 Saviors di Apex Legends troveremo anche dei "mostruosi" cambiamenti alla mappa di Passo della Tempesta e, soprattutto, l'introduzione di una nuova Modalità Classificata basata su un sistema di ranking migliorato che, a detta dei ragazzi di Respawn, premierà abilità e collaborazione tra i membri della squadra.

Il lancio ufficiale della nuova Stagione di Apex Legends con Newcastle è previsto per il 10 maggio su PC e console. Date un'occhiata al video confezionato da Respawn e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate delle sorprese previste dalla Stagione 13 del battle royale gratuito di EA.