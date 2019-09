Apex Legends: schermata di caricamento e icone delle abilità di Cypto in nuove immagini

Tutte le attenzioni da parte della community di Apex Legends sono ormai rivolte a Crypto, il misterioso personaggio che verrà introdotto la prossima settimana con la Stagione 3 che sembra nascondere qualcosa di grosso.

In attesa di scoprire il perché delle sue recenti attività nell'Arena che lo hanno portato a distruggere la torre di Repulsore, a far entrare le creature volanti e a violare i sistemi di sicurezza, possiamo consolarci dando un primo sguardo ad alcune immagini che ci mostrano la schermata di caricamento di Crypto e le icone delle sue abilità.

Come potete vedere nella galleria in basso, molte delle abilità dell'hacker coinvolgeranno il suo piccolo drone, che lo aiuterà non solo a rilevare i nemici ma anche ad interagire da remoto con alcuni oggetti sparsi in giro per il Canyon dei Re. Per quanto riguarda invece la schermata di caricamento, è praticamente certo si tratti di una delle ricompense del prossimo Pass Stagionale, i cui contenuti sono ancora top secret.

Oltre ad invitarvi a leggere gli ultimi tweet su Crypto, che sembra essere entrato in possesso dell'account ufficiale del battle royale, vi ricordiamo che presto potrebbe arrivare il cross-save in Apex Legends.