Apex Legends, scoperto un exploit: Caustic può bloccare le porte del bunker

Un giocatore di Apex Legends ha recentemente scoperto un nuovo exploit che permette agli utilizzatori di Caustic, una delle 9 Leggende selezionabili, di ottenere un importante vantaggio tattico in determinate situazioni di gioco.

Un certo TheNothingBox ha fatto notare su Reddit che le trappole a gas generate dall'abilità tattica di Caustic possono impedire l'apertura delle porte indistruttibili del Bunker, un'area situata nella zona centro-occidentale della mappa di gioco. Come potete vedere nel video linkato in calce a questa notizia, piazzando in maniera strategica la trappola dinanzi alle porte è possibile impedirne l'apertura da parte degli altri giocatori, che quindi rimangono inevitabilmente chiusi fuori, impossibilitati ad attaccare e a rompere la porta.

Al momento non è chiaro se si tratta di una meccanica prevista dagli sviluppatori oppure no. Fatto sta, che questa manovra è in grado di fornire un vantaggio molto importante alle squadre che la sfruttano, visto che fornisce protezione pressoché completa e aumenta le chance di sopravvivenza.

Apex Legends, nonostante stia riscontrando un grandissimo successo, è ancora un prodotto molto giovane inficiato da problematiche di varia natura. Ad esempio, l'exploit che permette a Wraith di generare infinite porte dimensionali. scoperto a febbraio, non è ancora stato risolto. Intanto, durante il recente Code Red Tournament, è stato demolito il record di uccisioni di squadra. Il team composto da tevDesertuk, Fyzu e Wrugb ha messo a segno nel corso di una sola partita la bellezza di 46 uccisioni in totale.