Apex Legends: scoperto il luogo perfetto per posizionare le trappole di Caustic

In Apex Legends ogni eroe possiede delle abilità uniche che lo contraddistinguono e, tra questi, c'è il malvagio scienziato Caustic con le sue pericolosissime trappole al gas Nox, le quali possono essere posizionate in luoghi strategici per rendere la vita difficile agli avversari.

Nelle ultime ore è stata scoperta la posizione perfetta nella quale posizionare le trappole di Caustic, in modo che gli avversari non riescano a vederle in tempo. All'interno di alcuni edifici è infatti possibile sfruttare alcune fessure attraverso le quali è possibile lanciare le trappole, in modo tale che vadano a finire in un luogo sicuro e ben nascosto. Facendo finire il nemico nel gas, il nostro eroe barbuto potrà approfittarne per dargli il colpo di grazia, dal momento che una delle sue abilità passive consiste proprio nella possibilità di vedere attraverso la nube tossica emanata dalle proprie trappole.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra il luogo esatto nel quale sempre più utenti nascondo le proprie trappole, vi ricordiamo che Respawn ha da poco annunciato la prima squadra ad aver raggiunto il rango Apex Predator nella modalità competitiva. Sapevate che Apex Legends è in calo su Twitch?