Apex Legends, Season 4: video gameplay in arrivo oggi, utenti preoccupati per Revenant

Mancano ormai pochissime ore al debutto ufficiale della Stagione 4 di Apex Legends, che dovrebbe introdurre svariate novità nel battle rotale tra cui una nuova arma e la mostruosa leggenda Revenant. Sembra però che siano in tantissimi ad essere preoccupati per l'arrivo del cyborg, che potrebbe dare qualche grattacapo a giocatori e sviluppatori.

Chiunque giochi al titolo Respawn sa bene, infatti, che ad un anno dall'uscita è ancora presente un fastidioso problema legato alle hitbox di Pathfinder, la cui forma rende la leggenda più difficile da colpire rispetto ad altri personaggi come Gibraltar e Caustic. A questo proposito, sono in molti a credere che con l'arrivo di Revenant possa ripresentarsi il medesimo problema a meno che gli sviluppatori non decidano finalmente di pubblicare in concomitanza con il lancio della Season 4 un corposo aggiornamento che provveda a sistemare questa problematica una volta per tutte.

In ogni caso dovremo attendere solo poche ore per scoprire tutte le novità in arrivo, dal momento che è previsto per questa sera alle ore 19:00 il primo trailer che mostrerà per la prima volta in assoluto il gameplay della Stagione 4 e, perché no, il misterioso Revenant in movimento.