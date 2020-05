Apex Legends, Season 5: in video tutte le novità del Pass Battaglia

Respawn Entertainment ha finalmente svelato con un nuovo trailer di Apex Legends tutte le novità appena approdate nel battle royale grazie al Pass Battaglia della Stagione 5.

Come ogni pass stagionale che si rispetti, anche questa volta vengono proposti numerosi contenuti tra i quali troviamo skin leggendarie, mimetiche per le armi il cui aspetto muta nel corso della partita, emote da sfoggiare in fase di atterraggio e nuovi ciondoli da agganciare agli strumenti di morte. L'arma protagonista di questo pass è la Wingman, la potentissima pistola la cui nuova skin può essere sbloccata raggiungendo il livello 100. Per quello che riguarda invece le leggende, troviamo tra i contenuti del pass la skin leggendaria di Mirage, che si ottiene al livello 25, e quella di Bangalore, sbloccabile invece al livello 50. I contenuti in questione sono ovviamente dedicati ai soli possessori del Pass Stagionale, il cui costo d'acquisto è di ben 950 Apex Coin. Tutti gli altri giocatori potranno comunque ricevere una serie di ricompense gratuite avanzando di livello, sebbene tra queste non vi siano i contenuti leggendari elencati sopra.

Prima di lasciarvi al trailer con tutti i contenuti del pass, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il video con le abilità di Loba in Apex Legends.

Sapevate che la Stagione 5 di Apex Legends introduce le Quest PvE?