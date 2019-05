Apex Legends: la seconda stagione sarà rivelata all'E3 2019

Apex Legends ha vissuto un andamento un po' da montagne russe, con una popolarità incredibile raggiunta in pochissimo tempo dal lancio, che però col tempo è calata fino a livelli preoccupanti, visto che i concorrenti non sono stati a guardare.

In questo senso la Stagione 1 di Apex Legends è andata al di sotto delle aspettative, visto che molti giocatori l'hanno abbandonata per via del supporto piuttosto lento, dovuto anche al fatto che le stesse EA e Respawn non si aspettassero il successo ottenuto dal gioco.

La software house dunque ripone molte speranze nell'arrivo della Stagione 2, per risollevare un po' le sorti del battle royale. Quando è previsto dunque il suo arrivo? Stando ad EA, la prossima stagione del gioco sarà presentata il mese prossimo, all'E3.

O meglio, durante lo showcase di Electronic Arts, EA Play, previsto per il 7 Giugno, dove dunque sarà per la prima volta alzato il sipario sul futuro del videogame: "Siamo totalmente concentrati sul consegnare alla nostra enorme community dei servizi a lungo termine, incluse nuove stagioni, con più contenuti per il Battle Pass, nuove leggente ed esaltanti evoluzioni all'ambiente di gioco", per dirla con le parole del CEO di EA, Andrew Wilson.

Per quanto riguarda la data d'uscita, si parla di un periodo tra la fine di Giugno e l'inizio di Luglio. Siete pronti? Cosa vi aspettate dalla Stagione 2 di Apex Legends?