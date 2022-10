Apex Legends: secondo ImperialHal la season 15 potrebbe sancire la sua fine

Come sappiamo, Apex Legends sta per tornare con una serie di nuovi contenuti, i quali faranno la felicità di moltissimi giocatori con la stagione 15 del celebre Battle Royale. Tuttavia, non è detto che l'arrivo di queste novità possa sancire il grande ritorno di Apex Legends agli albori di un tempo

Respawn Entertainment, team di sviluppo che ha prodotto il celebre Battle Royale Apex Legends, ha da sempre dato una grandissima importanza ai feedback dei giocatori, ritenuti essenziali per la sopravvivenza dello stesso gioco. Tuttavia, sappiamo che non sempre tutto ciò è necessario a decretare il successo di un prodotto, anche a causa della grande competizione che il titolo si trova a dover fronteggiare nel panorama delle produzioni Battle Royale Free to Play. Proprio per questo, per qualcuno il gioco potrebbe essere "condannato".

A ritenere che possa giungere molto presto il suo è ImperialHal, un celebre giocatore professionista ben noto nel panorama degli e-Sports. Secondo la sua opinione, infatti, la stagione 15 di Apex Legends potrebbe sancire la fine del gioco se non rispetterà le grandi aspettative degli utenti. L'attesa dietro l'aggiornamento dell'1 novembre 2022 si sta facendo attendere, il che ha portato ad una riflessione del pro player molto importante per il futuro del titolo.

Nelle prossime settimane arriverà Eclipse con una nuova mappa, che a detta del giocatore è "senza vita" e che potrebbe facilmente decretare un calo di interesse radicale per il gioco, a tal punto da decretare un suo lento declino ed un futuro abbandono totale. "Apex Legends è fott**amente morto ora. Se non fanno una buona stagione la prossima andrà a rotoli". La sua affermazione, tanto forte nei toni quanto efficace per trasmettere un messaggio alla propria community, troverebbe riscontro in un calo di interesse per il gioco su Twitch, nota piattaorma per l'intrattenimento video a tema videoludico e non solo.

Ciò nonostante, i soli numeri attorno alle live Twitch non sono sufficienti per analizzare un fenomeno molto più ampio come quello del calo di interesse. La curiosità attorno ai nuovi contenuti è infatti molto elevata, il che porterà quasi sicuramente ad un incremento della "popolazione videoludica" nei giorni a seguire.