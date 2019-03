Apex Legends: secondo Shroud l'hot drop non è una strategia vincente, ecco perché

Michael “Shroud” Grzesiek, uno degli streamer più famosi di Twitch ha rivelato i motivi per cui il cosiddetto “hot drop” in Apex Legends è una strategia controproducente.

Il termine “hot drop”, per chi non lo conoscesse, significa semplicemente atterrare su determinate aree della mappa note per il loot di alto livello e per la maggiore probabilità di incorrere in scontri a fuoco sin dalle prime battute del match.

In molti ci provano, perché non solo aumentano la probabilità di trovare loot migliore, ma permette loro di giocarsi la possibilità di sfoltire la lobby velocemente. Certo, con tutti i rischi del caso. Shroud, però, pare pensarla in maniera diversa.

Secondo il pro player, grande ex di CS:GO, l'hot dropping non ha alcun senso. "Non c'è assolutamente motivo di farlo", ha spiegato. "il loot si trova ovunque...e ogni match dura 15-20 minuti...l'azione si trova a prescindere dalla zona di atterraggio".

Il ragazzo ha continuato spiegando la differenza tra il battle royale di Respawn e PUBG: l'"hot-drop funziona in PUBG..." perché PUBG sarebbe più lento.

Shroud ha rivelato, inoltre, che tale strategia ha portato il gioco a diventare noioso nel late game. Visto che la maggior parte dei giocatori si accalca in pochi, specifici punti, in molti finiscono per farsi uccidere proprio nelle prime fasi di ogni partita, rendendo così noiose e deserte le fasi conclusive del match.