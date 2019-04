Apex Legends: 'Sembra ancora una demo' secondo il Dr. DisRespect

Dr. DisRespect è uno dei più importanti streamer coinvolti nel lancio e nella promozione di Apex Legends. Lo streamer perennemente polemico è stato addirittura un “Apex Partner” ma ora, a distanza di poco più di due mesi, il baffuto streamer l'ha abbandonato spiegando che sembra ancora una demo.

Assieme a streamer come CouRage, il Dottore è stato anche invitato a giocare e provare il gioco prima del lancio, per dare un un feedback a Respawn Entertainment. Tutto, insomma, pareva esser nato sotto i migliori auspici: nel solo mese di febbraio Apex Legends ha generato 92 milioni di Dollari di entrate ma da allora l'impatto iniziale sembra essersi arrestato.

Le visualizzazioni su Twitch sono crollate e questo è in gran parte dovuto ai grandi nomi come Shroud e, appunto, Dr Disrespect che non ci giocano più.

Proprio il Dottore ha detto durante uno stream: "È molto divertente, ma sembra un prodotto incompleto", ha risposto, "è un po' come una demo...". “Mi piacciono le demo, ma non posso giocare a una demo per molto tempo, voglio il pacchetto completo, voglio avere più mappe, voglio più personaggi, voglio che succeda qualcosa nel gioco”.

Quanto detto dal Dr DisRespect sembra in linea con ciò che molti giocatori hanno già detto in più occasioni, esprimendo preoccupazione per la lentezza degli aggiornamenti. Insomma, paradossalmente l'arrivo del season pass della prima stagione ha abbassato le aspettative per l'arrivo della nuova stagione.