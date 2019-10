Apex Legends sarà lo shooter di punta di Electronic Arts per il 2020

Apex Legends può contare su ben 70 milioni di utenti registrati con una popolarità e relativi incassi in continua crescita, per questo EA ha tutte le intenzioni di lavorare per continuare a far crescere il franchise, come annunciato durante l'ultima conferenza con gli azionisti.

Apex Legends sarà lo shooter di punta della compagnia del 2020 in mancanza di un nuovo Battlefield (serie che tornerà nel 2021) e per questo Electronic Arts pubblicherà Apex Legends su altre piattaforme durante l'anno fiscale 2021 (periodo compreso tra il primo aprile 2020 al 31 marzo 2021) tra cui smartphone e tablet. Altre piattaforme non sono state confermate ma molti analisti si aspettano che il gioco possa arrivare anche su Nintendo Switch, Google Stadia e probabilmente PlayStation 5 e Xbox Scarlett al lancio.

DICE continuerà a supportare Star Wars Battlefront 2 e Battlefield V per tutto il prossimo anno dunque il ruolo di "Major Shooter" della lineup Electronic Arts sarà rivestito proprio dal Battle Royale di Respawn, recentemente uscito anche in versione fisica con gadget da collezione inclusi.