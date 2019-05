Apex Legends: Shroud ha visto il prossimo eroe e non ne è entusiasta

Durante una recente diretta su Twitch, il celebre streamer Michael "Shroud" Grzesiek ha detto di aver visto in anteprima il prossimo eroe giocabile di Apex Legends e ha espresso una prima opinione al riguardo.

Nel corso dello streaming, Shroud ha detto:

"Oh, conosco già l'identità della prossima leggenda. Tutto ciò che posso dirvi sul nuovo eroe è che non sarà spettacolare. Sarà bello ma non proprio incredibile, ecco tutto."

Insomma, pare che il nuovo personaggio e le relative abilità non abbiano sconvolto in maniera particolare l'ex giocatore professionista di Counter Strike: Global Offensive che già in passato ha avuto modo di collaborare con Respawn Entertainment e di scoprire quindi dettagli sul futuro del gioco. Stando ai rumor delle ultime settimane, la prossima leggenda si chiamerà Wattson e sarà in grado di posizionare piccole trappole elettriche, le quali possono essere collegate per formare una sorta di barriera.

Sapevate che Shroud, durante una diretta su Twitch, si è dato a spese folli in Apex Legends a pochi giorni dal lancio ufficiale? Respawn ha inoltre annunciato che la Stagione 2 di Apex Legends sarà svelata nel corso dell'EA Play il prossimo giugno.