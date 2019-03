Apex Legends: Shroud rivela dettagli sui nuovi innesti del roster

Il battle pass di Apex Legends è finalmente realtà, così come la prima stagione e, con essa, anche il nuovo innesto del roster: Octane. Lo streamer Michael "Shroud" Grzesiek, come vi abbiamo già anticipato tempo fa, ha confermato di esser stato un playtester per Apex Legends ben un anno fa.

Ha rivelato che Octane era già giocabile quando ha provato il gioco e che ha amato sin da subito quel personaggio. Ha anche rivelato, però, che secondo lui Octane aveva bisogno di uno studio sul bilanciamento più approfondito.

Per questo ha fornito il suo feedback al team di sviluppo. L'abilità trapelata di Octane è Adrenaline Junkie, che a quanto pare gli dà una velocità di movimento del 30% in più per sei secondi al costo del 10% della sua salute.

Respawn potrebbe aver dovuto modificare i parametri attorno a questa abilità per bilanciarlo con il resto delle leggende. Shroud ha parlato anche di un altro personaggio che si dice possa arrivare nel roster di Apex Legends: Wattson.

Ha detto che Octane e Wattson erano gli unici due personaggi nuovi che potevano giocare perché Respawn "sapeva già che Wattson e Octane sarebbero stati i due combattenti inseriti nella prima stagione".

Ha anche rivelato che Respawn aveva molte altre leggende per i tester. Dovrebbe essere interessante vedere se Wattson uscirà o meno nella prima stagione, che durerà per tre mesi. La prossima stagione è infatti prevista per il mese di giugno 2019, secondo la roadmap dell'anno trapelata.



Chissà quali (e quanti) saranno le prossime leggende ad aggiungersi al roster di Apex Legends. Nei giorni scorsi erano stati scovati indizi secondo cui potrebbero essere addirittura dieci i nuovi eroi in cantiere.