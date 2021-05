Apex Legends, le Skin costano troppo? La replica di Respawn sulle microtransazioni

Il debutto della Stagione 9 di Apex Legends ha visto la community dedicarsi alla scoperta sul campo dei nuovi contenuti introdotti dal team di sviluppo nel battle royale.

Tra questi ultimi hanno ovviamente trovato spazio anche nuove Skin per le Leggende, liberamente acquistabili dai giocatori tramite lo store in-game. Parte della community ha tuttavia avviato una polemica relativa al prezzo delle Skin Leggendarie, che si colloca intorno ai 18 dollari. La discussione è approdata anche in una sessione di Q&A condotta di recente da Respawn Entertainment sulle pagine di Reddit.

Dal forum, la software house ha offerto al pubblico la propria visione, evidenziando come spesso il pubblico sottostimi il tempo e le energie impiegate dagli sviluppatori per dar vita a nuovi contenuti per Apex Legends. Oltre alla fase creativa, - si è evidenziato - sono infatti necessari anche test e verifiche per garantire una corretta implementazione di mappe, modalità e nuovi item. Con Apex Legends distribuito al pubblico in maniera completamente gratuita, si sottolinea, l'edificazione di una "salutare economia in-game" è essenziale per garantire che il battle royale possa continuare a esistere per molto tempo ancora.



Ora disponibile su PC e console, Apex Legends è ora in Closed Beta su dispositivi mobile, con lancio atteso per il prossimo futuro.