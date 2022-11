Apex Legends e le skin, i creator non sono stati pagati da EA per il loro contributo

Dopo le polemiche legate al matchmaking di Apex Legends, lo sparatutto gratuito di Respawn Entertainment è finito stavolta nel mirino dei content creator.

In occasione del terzo anniversario del gioco, gli sviluppatori hanno organizzato un evento speciale che premiava i giocatori con delle skin speciali, realizzate con il contributo di una serie di content creator selezionati, a cui era stato promesso un compenso economico e la possibilità di dare il proprio nome alle vesti estetiche frutto del proprio lavoro. Ma i problemi sono sorti il giorno prima del lancio dell'evento.

Sembra infatti che il publisher americano avrebbe fatto marcia indietro sulle proprie promesse, come dichiarato dalla streamer LuluLuvely:

"EA ci ha ripetuto per mesi che quelle sarebbero state le 'nostre skin' e poi un giorno prima dell'evento si sono rimangiati tutto, dicendoci che le skin non avrebbero portato il nostro nome e che non avremmo ricevuto alcun tipo di compenso né riconoscimento".

Indipendentemente dalle polemiche, Apex Legends continua a essere molto apprezzato tra i battle royale. Molti utenti sarebbero infatti rimasti delusi dall'offerta contenutistica e di gameplay di altri titoli come Call Of Duty: Warzone 2.0, riferendo di aver totalmente rivalutato lo sparatutto di Respawn Entertainment e di non voler affatto tornare indietro.