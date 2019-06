Apex Legends: skin gratis per gli abbonati Twitch Prime per l'Amazon Prime Day

L'Amazon Prime Day, l'evento più atteso da tutti coloro che amano spendere su internet i loro sudati risparmi, prenderà il via il 15 luglio. A quanto pare non si farà trovare impreparato neppure Twitch, che ha stretto una partnership con Electronic Arts che si concretizzerà in una serie d'iniziative legate ad Apex Legends.

Tanto per cominciare, il 3 luglio gli abbonati a Twitch Prime, servizio compreso in Amazon Prime, riceveranno in regalo una skin per arma e una skin per una Leggenda, che potranno essere riscattate dalla pagina Twitch dedicata alle offerte. Entro la fine del mese di agosto ne verranno regalate altre tre. Purtroppo, al momento non sono disponibili informazioni precise sulla loro natura. Il 13 luglio, invece, si svolgerà la Twitch Prime Crown Cup a Las Vegas, che vedrà scontrarsi celebrità e giocatori professionisti in Apex Legends e altri giochi di Electronic Arts. La trasmissione durerà almeno 8 ore e sarà ovviamente trasmessa su Twitch.

Ne approfittiamo per segnalarvi che la Stagione 2 di Apex Legends prenderà ufficialmente il via martedì 2 luglio. Segnerà l'arrivo della nuova leggenda Natalie "Wattson" Paquette, della modalità Classificata, della nuova arma L-Star e di un nuovo Pass della Battaglia con un sistema di sfide simile a quello di Fortnite. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il trailer della Stagione 2 di Apex Legends.