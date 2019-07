Apex Legends: ecco tutte le skin leggendarie di Wattson

Nel corso del pomeriggio ha fatto il proprio debutto la seconda attesissima stagione di Apex Legends, con la quale sono arrivati l'eroina Wattson e la mitragliatrice leggendaria L-Star.

Come accade all'aggiunta di ogni nuovo eroe giocabile, anche la giovane scienziata dispone di una ricca serie di costumi sbloccabili, tra i quali spiccano 4 diverse skin leggendarie. Parliamo di Asso di Scintille, Filo Scoperto, Sicurezza Informatica e Strano Attrattore. Riprendendo quanto visto con gli altri eroi, si tratta di due modelli disponibili in altrettante colorazioni aggiuntive. Nella prima vediamo Wattson indossare un grosso paio di occhiali da sole, nell'altro sembra invece che si tratti di un NPC della Night City di Cyberpunk 2077. Tutti gli altri costumi di rarità inferiori non sono invece altro che colori alternativi del modello standard.

Al solito potrete trovare queste skin con un po' di fortuna all'interno dei pacchetti Apex oppure acquistarli con i Metalli da Creazione accumulati nel Pass Battaglia della Stagione 2.

Avete già visto le skin di Wattson e dell'L-Star in arrivo per gli abbonati al servizio Twitch Prime? Sulle nostre pagine trovate inoltre tutte le novità dell'ultimo aggiornamento di Apex Legends, grazie al quale sono stati introdotti nuovi accessori e mod per le armi.