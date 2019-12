Apex Legends: skin a tema natalizio ed evento dedicato a Mirage nel nuovo leak

Come ormai ben saprete, Respawn Entertainment è incappata in qualche problemino con l'ultimo aggiornamento di Apex Legends, il quale ha fatto il proprio debutto nel corso della giornata di ieri solo su PC. Ovviamente tali problematiche non hanno minimamente rallentato i dataminer, che hanno già fatto qualche nuova scoperta a tema natalizio.

Grazie ad un'immagine pubblicata nelle ultime ore abbiamo la certezza che tra gli elementi cosmetici in arrivo con l'evento di Natale 2019 ci saranno Caustic in versione Babbo Natale, Bangalore con il costume da folletto, Mirage schiaccianoci e delle mimetiche leggendarie per il fucile a pompa automatico EVA-8 e la carabina R-101.

La nuova modalità a tempo limitato dovrebbe invece prendere il nome di Winter Express e sarà completamente incentrata sulla figura di Mirage, che farà anche da annunciatore. Stando a quanto scoperto dai dataminer, il treno che si aggira per i Confini del Mondo dovrà essere conquistato da una sola squadra, che dovrà lottare con le unghie e con i denti per restare l'unica a bordo del mezzo. Pare inoltre che non vi sia loot in questa LTM e che i giocatori possano decidere con quali armi entrare in battaglia.

In ogni caso non ci sarà da aspettare ancora per molto prima di un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori, dal momento che l'evento natalizio potrebbe partire nel corso dei prossimi giorni.