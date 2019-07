Apex Legends: ecco le skin di Wattson e dell'L-Star, in regalo con Twitch Prime

Se disponete di un abbonamento attivo al servizio Twitch Prime, sappiate che sono appena state svelate le due skin di Apex Legends che potrete ottenere in maniera del tutto gratuita.

Parliamo per la precisione di un costume per Wattson, la nuova eroina in grado di posizionare trappole elettrificate, e di una mimetica per l'L-Star, la nuova e letale mitragliatrice leggendaria che può essere trovata solo ed esclusivamente all'interno delle capsule di rifornimento. Entrambe le skin, a differenza di quanto si vede solitamente nei pacchetti Twitch Prime, non sono semplicemente viola, ma presentano alcuni divertenti disegni con protagonista un buffo unicorno. Sia la mimetica che la skin potranno essere riscattate a partire dal prossimo 11 luglio ed è molto probabile che non si tratti degli unici contenuti in arrivo per il battle royale nel corso dell'estate.

Vi ricordiamo che, una volta collegato il vostro account EA Origin a quello Twitch Prime, i contenuti verranno sbloccati sulla prima piattaforma sulla quale avvierete il gioco. Ciò significa che se avvierete Apex sulla vostra PS4 non ci sarà alcun modo per tornare indietro ed ottenere gli stessi contenuti anche su PC o Xbox One.

Sapevate che il nuovo aggiornamento di Apex Legends ha introdotto nuove mod e accessori per le armi? Pare inoltre che nella mappa di Apex legends sia apparso un portatile verde, probabilmente legato a Crypto.