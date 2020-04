Apex Legends: una skin di Wraith gratis per tutti gli abbonati Twitch Prime

Electronic Arts e Twitch hanno dato il via ad un nuovo rapporto di collaborazione che regalerà a tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime - incluso in Amazon Prime - la bellezza di 12 contenuti cosmetici per Apex Legends

Il primo drop gratis è rappresentato da una nuova skin per Wraith, chiamata "Forgotten in the Void" in lingua originale e "Fiore di loto" in italiano. I ragazzi di Respawn Entertainment ce la descrivono così: "Wraith è appena tornata da una breve vacanza in un'altra dimensione e ha portato con sé un nuovo ardito look. Fai un salto nell'arena e dai il meglio di te nella competizione mentre sfoggi un audace taglio di capelli e una ritrovata grinta. In un batter d'occhio tutti i riflettori saranno puntati su di te".

La skin Fiore di loto di Wraith sarà a disponibile per tutti gli abbonati fino al prossimo 14 maggio, quando sarà sostituita da un nuovo regalo. Per riscattarla, non dovete far altro che dirigervi alla pagina Twitch dedicata alle ricompense di Apex Legends, effettuare il log-in con il vostro account iscritto a Prime e cliccare sul pulsante "Riscatta ora". Una procedura automatica vi guiderà nel collegamento (indispensabile) all'account Electronic Arts che usate per giocare con Apex Legends.

Intanto, sono già cominciate le discussioni sulla Stagione 5 di Apex Legends, che dovrebbe prendere il via intorno al prossimo 5 maggio. I giocatori hanno scovato un indizio che rimanda a Titanfall 2!