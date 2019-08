Apex Legends in Solo: Respawn pubblica il video dell'evento Iron Crown - Aggiornata

Dopo averne preannunciato l'apertura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto, gli autori di Respawn Entertainment si preparano a lanciare il nuovo evento di Apex Legends che introdurrà la modalità Solos, come possiamo facilmente intuire ammirando il filmato di lancio dell'Iron Crown trapelato in rete.

Chi deciderà di partecipare alla nuova attività ingame che avrà luogo dal 13 al 27 agosto potrà arricchire la collezione di elementi di personalizzazione per la propria Leggenda preferita con nuove skin esclusive per tutti gli eroi del battle royale di Electronic Arts.

Nel filmato apparso in rete nelle ore immediatamente precedenti all'apertura della nuova attività ingame di Apex Legends, così come nel video ufficiale pubblicato da Respawn, possiamo così osservare le skin Call to Arms di Gibraltar, Judge Jury Executioner di Lifeline, Captain Bamboozle di Mirage, War Machine di Pathfinder, The Warrior Empress di Wattson, Protector of the Void di Wraith e The Centurion di Bloodhound.

L'evento Iron Crown vedrà i giocatori effettuare lo schieramento sulla mappa di Kings Canyon in solitaria, senza cioè avere la possibilità di formare una squadra composta da tre Leggende: sarà perciò interessante capire come si comporteranno gli utenti più appassionati nella scelta del personaggio da interpretare. Contate di partecipare al nuovo evento della Stagione 2 di Apex Legends? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare la nuova skin di Bloodhound sbloccabile durante l'Iron Crown.