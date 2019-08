Apex Legends: qualche consiglio per sopravvivere in ranked

La seconda stagione di Apex Legends, col suo carico di novità, è ormai ben avviata e in molti stanno scalando la nuova ranked, anche in vista di un possibile sbocco competitivo del titolo.

Ecco alcuni semplici consigli da tenere bene a mente se siete tra quelli che iniziano in questi giorni a muovere i primi passi nel titolo targato EA e Respawn Entertainment.

Comunicate. Molto spesso, soprattutto quando ci si trova a giocare con compagni di squadra che non si conoscono, ci si dimentica dell'importanza di questa regola. Apex Legends non fa eccezione a questa regola, essendo un gioco di squadra. Che si tratti di chat vocale o semplicemente usando l'intuitivo sistema di ping del Battle Royale, far sapere ai tuoi compagni di squadra dove si trova una squadra nemica può aumentare notevolmente le vostre possibilità di vincere una fight.

Scegliete le migliori combinazioni in fase di pick. Ognuno ha un personaggio preferito, questo è fuor di dubbio. A volte, però, dovrete sacrificarvi a beneficio della squadra. Alcune leggende funzionano meglio quando usano le loro abilità in combinazione, come Bangalore e Bloodhound. Inoltre, alcuni personaggi come Pathfinder e Lifeline possono offrire vantaggi unici alla squadra con le loro abilità di supporto, quindi è meglio capire prima su quali personaggi vertono le preferenze dei vostri compagni di squadra prima di scegliere il vostro alter ego.

Approfondite la conoscenza della mappa. Skull Town è sicuramente una delle drop zone più gettonate dai giocatori di Apex Legends. La zona, però, non è sempre il posto migliore dove atterrare. Molto spesso, infatti, essendo un posto popolare sono diverse le squadre che decidono di lanciarsi lì e le possibilità di sopravvivenza nell'early game si riducono notevolmente. Soprattutto se siete alle prime armi. Cercate quindi di trovare la drop zone più adatta al vostro modo di interpretare la partita, magari partendo da quella meno affollata e cercando di migliorare il vostro loot gradualmente.

Cercate sempre la migliore combinazione nell'equipaggiamento. Cercate il giusto bilanciamento tra voi e i vostri compagni di squadra, perché è fondamentale che l'arsenale di tutti e tre i componenti sia vario e ben equilibrato: almeno un compagno deve poter ingaggiare (o rispondere) dalla lunga distanza, mentre un altro potrebbe riuscire ad aggirare gli avversari con armi a medio e corto raggio.

Pianificate in maniera intelligente l'ingaggio. Sapere quando combattere e quando, invece, evitarlo, è una virtù che in pochi hanno. Non fatevi ingolosire da prede che possono sembrare facili. Inoltre, se due squadre stanno già combattendo, potrebbe essere più saggio rimanere in attesa fino a quando entrambe le squadre si sono dissanguate a dovere, prima di intervenire.