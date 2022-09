Apex Legends, sorpresa per un giocatore: riceve un heirloom in regalo per il compleanno

Dopo avervi parlato del misterioso bug mortale di Apex Legends, vi raccontiamo oggi di un simpatico episodio, accaduto a un appassionato del battle royale gratuito in occasione del suo quarantesimo compleanno.

L'utente, tale Townhero420, ha pubblicato su reddit un post in cui ha raccontato di aver ricevuto un regalo molto particolare da parte di sua moglie, ovvero una replica in miniatura dell'heirloom di Mirage, una piccola statuetta che potete osservare nella foto in calce alla notizia.

Per chi non conoscesse Apex Legends, gli heirloom sono degli oggetti collezionabili che è possibile sbloccare dopo aver raccolto un determinato numero di frammenti per il proprio personaggio, un compito sicuramente molto difficile da portare a termine. Non deve allora stupire che molti utenti della community abbiano commentato il post con delle frasi divertenti, scherzando sul fatto che Townhero ci avrebbe 'impiegato più di quarant'anni' per sbloccare il collezionabile nella vita reale.

Mettendo un attimo da parte le questioni più divertenti, la community del gioco ha recentemente discusso di alcune problematiche relative alla gestione delle statistiche in Apex Legends. Stando alle testimonianze degli utenti, la schermata di consultazione delle informazioni del battle royale sarebbe troppo scarna e confusionaria, ecco perché in molti hanno chiesto agli sviluppatori dei cambiamenti radicali.