Apex Legends Spettro Vacuo: ecco sfide e ricompense dell'evento dedicato a Wraith

Respawn Entertainment ha appena dato il via all'evento Spettro Vacuo di Apex Legends, che questa volta ci permetterà di approfondire il passato della misteriosa Wraith, l'eroina in grado di creare portali viola.

Oltre a proporre una nuova modalità con un quantitativo minore di loot e la possibilità di trovare in giro solo fucili a pompa e fucili di precisione, l'evento include come sempre alcune sfide con tanto di ricompensa finale.

Ecco di seguito tutti i dettagli sui mini-obiettivi da portare a termine e il premio a loro associato:

Sfide di Livello 1:

Gioca alla modalità Armed and Dangerous - Badge Spettro Vacuo

Infliggi 30 colpi alla testa - 30 metalli da creazione

Vinci una volta in qualsiasi modalità - schermata di caricamento di Wraith

Completa 7 missioni giornaliere - Mimetica "Paint the Planet" per il fucile di precisione G7 Scout

Sfide di Livello 2:

Vinci 5 partite nella modalità Armed and Dangerous - Badge Armed and Dangerous

Infliggi 60 colpi alla testa - 30 metalli da creazione

Vinci una volta in qualsiasi modalità con 3 personaggi diversi - Pacchetto musicale di Wraith

Completa 14 missioni giornaliere - Mimetica "Outside the Lines" per il fucile di precisione G7 Scout

Purtroppo per ottenere la skin leggendaria di Wraith dovrete necessariamente acquistarla nel negozio di gioco, dal momento che sarà in vendita fino al prossimo 17 settembre 2019 al prezzo di 1.800 Apex Coins, l'equivalente di circa 20 euro.

Vi ricordiamo inoltre che dal 6 al 9 settembre 2019 sarà attivo un nuovo weekend di punti esperienza doppi, i quali saranno assegnati sia per le vittorie che per i piazzamenti tra i primi 5 in classifica.

Sapevate che i dataminer potrebbero aver scoperto i primissimi dettagli sulla modalità PvE di Apex Legends?