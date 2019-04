Apex Legends: spunta online il modello 3D della trappola di Wattson

Continuano le ricerche dei dataminer tra i file di Apex Legends, il quale nasconde numerose informazioni sui contenuti in arrivo. Oggi si ritorna a parlare di Wattson, quello che con tutta probabilità sarà il prossimo eroe in arrivo entro la fine della Stagione 1.

Dalle poche informazioni disponibili sulla leggenda, pare si tratti di uno scienziato la cui abilità principale consista nella possibilità di posizionare delle trappole elettriche. Dall'ultimo leak è emersa anche un'immagine che mostra il modello poligonale di queste trappole, le quali sembrano molto piccole. Stando ai riferimenti nel codice di gioco, le trappole possono essere collegate tra loro, quindi è molto probabile che, in maniera simile a Caustic, l'abilità permetta numerosi utilizzi nel giro di pochi secondi.

Non è da escludere che questo accessorio disponga di un doppio utilizzo, dal momento che potrebbe essere utilizzato sia singolarmente che per creare una sorta di barricata. Al momento non si hanno informazioni sull'effetto della trappola ma i dataminer sostengono possa infliggere danno o stordire temporaneamente il nemico.

Non ci resta quindi altro da fare che attendere il possibile annuncio ufficiale, visto che la stessa pagina Facebook PlayStation Italia si è lasciata scappare che un secondo eroe arriverà nel corso della Stagione 1 di Apex. Secondo un altro leak invece, uno degli altri in eroi in arrivo prende il nome di Nomad e ha in dotazione una particolare bussola.