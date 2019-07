Apex Legends: ecco la prima squadra eletta 'Predator' nelle competitive

Come ormai ben saprete, con l'arrivo della Stagione 2 di Apex Legends ha fatto il proprio debutto anche una interessante modalità competitiva, che permette ai combattenti di dimostrare le proprie doti nell'arena ed aumentare di rango in base alle proprie prestazioni.

Nelle ultime ore è apparsa sul profilo Twitter ufficiale del gioco un'immagine che ritrae il primo gruppo di tre giocatori ad aver raggiunto il grado di Apex Predator, ovvero il livello massimo di questa complessa modalità di gioco. Si tratta di un'impresa non di poco conto, dal momento che sono in tantissimi i giocatori di tutto il mondo che, nonostante le notevoli abilità in gioco, stanno faticando a raggiungere tale livello. Sembra quasi inutile dire che ciascun membro del team non è un giocatore casuale ma si tratta di tre diversi membri del team di professionisti chiamato Sentinels, per la precisione zombs, OXE e retzi.

Nel caso non lo sapeste, tra le altre novità della Stagione 2 di Apex troviamo la nuova eroina Wattson, la mitragliatrice leggendaria L-Star e un pass battaglia ricco di oggetti da sbloccare tramite le sfide giornaliere e settimanali.

Prima di lasciarvi al tweet, vi ricordiamo che Apex Legends è in calo su Twitch e il poco interesse da parte dell'utenza della piattaforma di streaming potrebbe essere la causa del crollo delle azioni di EA.