Apex Legends Stagione 1: dubbi e domande sul Battle Pass

La Stagione 1 di Apex Legends è ufficialmente iniziata e per l'occasione Electronic Arts ha messo in vendita anche il Pass della Battaglia disponibile in due diverse versioni. Ma cosa cambia esattamente tra i due pacchetti? EA ha pubblicato una serie di FAQ con domande e risposte, vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere.

Il Battle Pass Stagione 1 costa 950 Monete Apex in versione Standard e 2.800 Monete nella versione Bundle che vi permetterà di ottenere lo sblocco dei 25 livelli della stagione. Ma cosa succede ad esempio acquistando il Pass alla fine della season?

"Riceverai tutte le ricompense fino al tuo livello pass battaglia (che corrisponde al tuo livello attuale nella stagione)! Ad esempio, se ti trovi al livello 20 quando acquisti il pass battaglia, sbloccherai tutte le ricompense dei primi 20 livelli e riceverai tre speciali skin pass battaglia. Se acquisti il bundle pass battaglia otterrai le ricompense di 25 livelli, che si sommeranno ai livelli già raggiunti. Quindi, se nel momento in cui acquisti il bundle pass battaglia ti trovi al livello 20 della stagione, otterrai tutte le ricompense fino al livello 45 e tre speciali skin pass battaglia."

Da segnalare inoltre come non sarà possibile sbloccare le ricompense della Stagione 1 nelle season successive, mentre gli oggetti ottenuti ovviamente potranno essere utilizzati in tutte le stagioni.

Partecipando ad Apex Legends Stagione 1, anche senza acquistare il Pass Battaglia, i giocatori riceveranno in regalo tre contenuti esclusivi: una skin Leggenda Frontiera Selvaggia, 5 Pacchetti Apex e 18 Contatori Frontiera Selvaggia.