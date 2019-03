Apex Legends Stagione 1: Guida alle abilità di Octane

La Stagione 1 di Apex Legends ha introdotto una nuova Leggenda nel roster: Octane. Di seguito daremo uno sguardo approfondito alle sue abilità, aiutandovi a prendere subito confidenza con il nuovo personaggio introdotto nel battle royale di Respawn Entertainment.

Octane sarà sbloccabile al costo di 750 monete Apex, senza la necessità di acquistare il Pass Battaglia della Stagione 1.

In passato Octavio "Octane" Silva si è fatto saltare le gambe durante una speedrun da record. Adesso si trova nel campo di battaglia di Apex Legends con un paio di gambe metalliche, e la ferma intenzione di vincere ogni partita.

Molto caratteristica la sua abilità Adrenaline Junkie, con la quale è possibile convertire la salute in velocità. Vediamo di seguito tutte le altre skill in suo possesso.

Abilità di Octane

Drogato d'adrenalina

Questa abilità consente di convertire una porzione della salute in velocità di movimento. L'attivazione di questa abilità prosciugherà gradualmente la barra della salute di Octane, garantendogli una maggiore velocità di movimento sul campo di battaglia.

Una skill che può rivelarsi estremamente per lanciarsi sui nemici e per fuggire da una situazione pericolosa. I giocatori più abili, invece, potranno divertirsi ad attivare questa abilità durante le sparatorie, rendendosi ancora più letali e imprevedibili.

Trampolino di lancio

L'abilità Ultimate di Octane consentirà di piazzare un Trampolino di lancio sul terreno, rendendolo disponibile all'utilizzo per tutta la squadra. Saltando su di esso verremo scagliati in aria, con la possibilità di riposizionarci in un altro punto della mappa.

Uno strumento che può essere sfruttato per aggirare i nemici, per raggiungere più rapidamente un obiettivo specifico sulla mappa, per scagliarsi contro gli avversari dalla distanza e per mettersi in salvo nelle situazioni più critiche.