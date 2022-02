Apex Legends, la Stagione 12 ai blocchi di partenza: data e orario di uscita

In attesa di aggiornamenti relativi alla pubblicazione della versione PS5 e Xbox Series X|S di Apex Legends, il team di Respawn Entertainment si prepara ad inaugurare una nuova fase per il suo battle royale gratuito.

È infatti ormai ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'apertura dei battenti della Stagione 12 di Apex Legends. Con quest'ultima in dirittura di arrivo, è tempo di fare il punto della situazione sul momento esatto del debutto dei contenuti inediti del titolo. In particolare, ricordiamo che la Stagione 12 prenderà ufficialmente il via nel corso della giornata di martedì 8 febbraio 2022. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 19:00 del fuso orario italiano.



In vista dell'avvio della Stagione 12, ricordiamo che quest'ultima introdurrà nell'arena una nuova Leggenda. Presentata in ogni dettaglio con la recente pubblicazione di un gameplay trailer dedicato a Mad Maggie, la nuova partecipante agli Apex Games è pronta a dare sfoggio delle proprie abilità uniche. Tra bizzarri trapani antisommossa e possenti palle da demolizione, il debutto del personaggio sembra essere destinato a lasciare potentemente il segno all'interno del free to play. Ad accompagnare l'esordio di Mad Maggie, troveremo inoltre la mappa Olimpo e una nuova modalità di gioco a tempo limitato, denominata Controllo.