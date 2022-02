Apex Legends, al via la Stagione 12: Leggende e pack gratis per tutti!

Come ampiamente preannunciato, alle 19:00 di oggi 8 febbraio ha ufficialmente preso il via la tanto attesa Stagione 12 di Apex Legends. S'intitola "Ribellione" e, oltre alla nuova Leggenda Mad Maggie, introduce anche tante altre novità.

La Stagione 12 celebra il terzo anniversario di Apex Legends nel migliore dei modi, mettendo a disposizione la nuova Leggenda Mad Maggie (con le sue abilità inedite), la modalità di gioco Controllo, il primo aggiornamento per la mappa di Olympus, un nuovo Pass Battaglia, una nuova stagione Classificata e altro ancora. Come parte dei festeggiamenti, inoltre, tutti i giocatori che effettuano l'accesso durante le prime tre settimane di Ribellione riceveranno delle ricompense.

Dall'8 al 15 febbraio: sblocco automatico per Octane (per chi non lo possiede) e tre pack a tema;

Dal 15 al 22 febbraio: sblocco automatico per Valkyrie (per chi non la possiede) e tre pack a tema;

Dal 22 febbraio al primo marzo: sblocco automatico per Wattson (per chi non la possiede) e tre pack a tema.

Assicuratevi di accedere nei periodi programmati per ottenere tutte le ricompense messe a disposizione da Respawn Entertainment.

Mad Maggie è una spietata signora della guerra perfetta per i giocatori più aggressivi. Controllo è un'adrenalinica modalità 9v9 a tempo limitato in cui due squadre si sfidano per conquistare e occupare le zone chiave della mappa. Olympus, dal canto suo, è stata ampliata e ha ricevuto migliori opzioni di rotazione (per aiutare i giocatori ad allontanarsi dalle strettoie più pericolose o ad attraversarle) e uno strumento interattivo per attirare i nemici nelle nuove aree. Leggete il changelog completo della Stagione 12 di Apex Legends per ulteriori dettagli.