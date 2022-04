Apex Legends Stagione 13: arriva Newcastle, nuovo eroe in stile Robocop

Dopo aver già lasciato intendere che Newcastle sarebbe stato la nuova Leggenda di Apex Legends Stagione 13, Respawn Entertainment adesso lo conferma in maniera definitiva: la prossima stagione, intitolata Saviors, vedrà l'arrivo anche del nuovo eroe, presentato attraverso un trailer dall'alto tasso di spettacolarità.

Il filmato ci permette di vedere in azione Newcastle ed apprendere alcuni aspetti legati alla sua storia, e si presenta con un look vagamente simile a Robocop. Stando a quanto intravisto nel trailer si può intuire che il personaggio inedito sarà dotato di notevoli poteri difensivi, come si può intuire anche dal possente scudo che porta con sé. Maggiori dettagli su Newcastle arriveranno comunque a breve, dato che Respawn ha in programma di pubblicare un nuovo video Stories from the Outlands in data 28 aprile 2022, che ci fornirà ulteriori dettagli di lore e di gameplay.

Newcastle sarà inoltre la ventunesima Leggenda ad essere introdotta in Apex Legends con la prossima Stagione, il cui inizio è fissato per il 10 maggio 2022. In attesa quindi di vedere in azione la Stagione 13 con tutte le sue novità, nel frattempo ricordiamo che è attualmente in corso l'ultimo evento Liberi Tutti di Apex Legends, iniziato lo scorso 19 aprile 2022 e che andrà avanti fino al 3 maggio.